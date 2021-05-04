США заявили, что не хотят вводить санкции против России, но...

США не хотят доводить дело до введения дополнительных санкций против России, однако оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные меры, если их [России] действия станут основанием для этого. Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - цитирует ТАСС сказала пресс-секретаря Белого дома.