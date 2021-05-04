Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в нашей стране Кэндисом МакДейганом. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что Дж.Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в послевоенный период, проведенных масштабных восстановительных и строительных работах. Отметив, что устранение фактора оккупации создает возможности для нормализации отношений между двумя странами, министр подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.

Было заявлено, что от реализации трехсторонних заявлений, а также открытия коммуникационных и транспортных линий, выиграют все страны региона.

Кэндис МакДейган сказала, что предоставленная информация важна для понимания общего контекста текущей ситуации. Она отметила сотрудничество с азербайджанской стороной во многих областях, включая транспорт, энергетику, информационные технологии, водоснабжение и другие сферы городской инфраструктуры и т. д.

Она выразила удовлетворение в связи с тем, что в этом году Азербайджан примет у себя Конференцию министров Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.