Тер-Петросян о национальной трагедии в Армении: «Три президента смогли бы спасти страну»

Как пишет Sputnik Армения, по мнению Тер-Петросяна, наилучший путь к предотвращению национальной трагедии в Армении - это объединение трех президентов, и именно исходя из этого определения он обратился к бывшим главам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, предложив совместное участие во внеочередных выборах.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян раскрыл подробности встречи с Сержем Саргсяном и сказал, почему делает это именно сейчас.

Тер-Петросян встречался с Саргсяном 1 мая и предложил совместно участвовать в предстоящих президентских выборах. Он отметил, что этот блок не был бы столь эффективен, как альянс трех бывших президентов Армении.

Однако Саргсян не принял предложения Тер-Петросяна.

"Рассекречивая заявления как трехстороннего, так и двустороннего формата, я преследовал лишь одну цель – оказать общественное давление на второго и третьего президентов, поскольку считал возможным участие в выборах в блоке с ними", - говорит Тер-Петросян, добавив, что договоренности держать в тайне содержание встречи не было, и он не заключает тайных от общественности политических сделок.

Первый президент Армении подчеркнул, что, судя по отзывам предыдущей публикации, считает свою цель отчасти достигнутой. По его словам, многие политики, аналитики, журналисты, которые не были его сторонниками, приветствовали его предложение.

Накануне Тер-Петросян раскрыл подробности встречи бывших президентов Армении, состоявшейся 25 марта по его инициативе. Тер-Петросян обратился к Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну с предложением совместно участвовать во внеочередных выборах. В ответ офис Кочаряна отметил, что некорректно в одностороннем порядке публиковать подробности встречи, особенно когда рассказчик искажает содержание разговора.

Офис Саргсяна также выразил удивление, что экс-глава армянского государства выступил с публичными заявлениями, заранее не уведомив об этом других участников встречи.