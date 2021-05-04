Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2017 года №2694 «О дополнительных мерах по регулированию организации экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения в Азербайджанской Республике».

Согласно распоряжению, в соответствии с расценками, установленными Тарифным (ценовым) советом для участия в экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром по приему студентов в средние специальные учебные заведения и на уровень бакалавриата (основное образование по медицинскому образованию) высших учебных заведений, члены семей шехидов, окончившие общеобразовательные учебные заведения, дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, лица, имеющие статус вынужденных переселенцев, а также лица с первой и второй группами инвалидности и лица до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья не будут вносить плату для участия в экзаменах.

Данная оплата будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.