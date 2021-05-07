На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вспыхнули беспорядки, в результате которых несколько человек пострадали, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, столкновения на Храмовой горе произошли между палестинцами и израильскими силами безопасности. Тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву - последнюю, которая в этом году приходится на священный для мусульман месяц Рамадан.