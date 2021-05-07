В Иерусалиме вспыхнули беспорядки видео
На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вспыхнули беспорядки, в результате которых несколько человек пострадали, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, столкновения на Храмовой горе произошли между палестинцами и израильскими силами безопасности. Тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву - последнюю, которая в этом году приходится на священный для мусульман месяц Рамадан.
מקורות פלסטינים: המשטרה יורה גז מדמיע מדמיע באזור מסגד אלאקצא; יש נפגעים pic.twitter.com/F7iLazmqi5— Yasser Okbi (@OkbiYasser) May 7, 2021
В результате беспорядков, по первоначальным данным, пострадали 12 полицейских, а также 53 палестинца.
Сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота - главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима, чтобы восстановить контроль над ситуацией.
"Полицейские недавно начали применять меры для борьбы с беспорядками, пытаясь восстановить порядок после того, как на Храмовой горе начались ожесточенные столкновения, когда сотни подозреваемых начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности", - цитирует Jerusalem Post заявление полиции.
מהומות בהר הבית: המשטרה מפזרת מתפרעים שמיידים אבנים לעבר השוטרים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/9JBCCgV1xK— כאן חדשות (@kann_news) May 7, 2021