Непредсказуемое возвращение на Землю: куда упадет китайская ракета

В ночь на 9 мая ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» упадет на Землю. Космическое командование Вооруженных сил США (USSPACECOM) прогнозирует, что обломки приземлятся на Туркмению. «Роскосмос» прогнозирует, что в Тихий океан. Пекин уверяет, что вероятность падения на объекты очень низкая, сообщает Ea rAsif Daily.

Космическое командование Вооруженных сил США отслеживает падение отработавшей ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». По последним данным, сообщается на странице сайта в Facebook, объект войдет в атмосферу над точкой на западе Туркмении, в 14 километрах от населенного пункта Шаим-Сардоба.

Свой прогноз сделал и «Роскосмос». Согласно расчетам, объект может войти в атмосферу Земли ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил вероятность падения отработавшей ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» на кого-то на Земле как очень низкую.

«29 апреля ракета-носитель „Чанчжэн-5В“ успешно вывела на орбиту базовый модуль космической станции. Как известно, эту ракету проектируют с использованием особых технологий, и ее наибольшая часть сгорит в процессе повторного входа в атмосферу, вероятность нанесения вреда авиации и наземным объектам очень низка», — заявил Ван Вэньбинь на брифинге.