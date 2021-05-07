Гейтс назвал важнейшие достижения в истории человечества

"В свете того, через что мы прошли в прошлом году, я должен прежде всего сказать - вакцины. Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию", - сказал Гейтс, отвечая на вопрос, что, по его мнению, относится к трем важнейшим инновациям в истории человека. "Несмотря на это [пандемию], вакцины позволили справиться со многими болезнями", - добавил он, сообщает ТАСС.

На втором месте основатель Microsoft расположил изобретение микропроцессора. "Вас определенно не удивит то, что я являюсь большим фанатом микропроцессора, который в конечном итоге сделал возможным персональный компьютер, привел к революции в информатике и запустил в ход впечатляющую волну инноваций за последние 50 лет", - сказал он.

"Наконец, я выбираю зеленую революцию (комплекс изменений в сельском хозяйстве в 1940-1970-х годах, который привел к значительному увеличению объема мировой сельхозпродукции)", - заявил Гейтс, особо отметив исследования американского агронома и селекционера Нормана Борлоуга.

"До этого нельзя было себе представить, как можно произвести достаточно продуктов питания для всего мирового населения. Работы Борлоуга спасли от голодной смерти, по разным оценкам, более 1 млрд человек", - заметил Гейтс.

Коснувшись разработки препаратов от COVID-19, он отметил, что никогда еще ученые за такой короткий промежуток времени не создавали эффективную вакцину: "С COVID-19 стало очевидно, что ученые и компании в будущем могут сотрудничать друг с другом лучше. Мы нуждаемся в системе, которая бы позволила скорее выдавать разрешения и в которой мы по-прежнему сохраняли бы бдительность в вопросах безопасности".