В Апшероне водитель сбил женщину насмерть и скрылся
В Апшеронском районе на дороге Новханы-Бинагади произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, водитель скрылся с места происшествия, сообщает АПА.
Согласно сообщению, автомобиль неустановленной марки сбил насмерть 37-летнюю Саадат Халилову, переходившую дорогу перед автозаправочной станцией Noil. Совершив наезд, автомобиль скрылся с места происшествия. Тело поибшей переехало еще несколько транспортных средств.
Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Апшеронского района принимают меры по выявлению водителя.