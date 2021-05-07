Как Франция помогла Азербайджану разгромить армянскую армию наше западное обозрение
Армянские журналисты обвинили Францию в непреднамеренном участии в разгроме армянской армии. Как утверждает сайт hetq.am, французские техника и технологии использовались в крошивших бронетехнику и живую силу армян ударных турецких беспилотниках Bayraktar TB2, а также непосредственно в азербайджанских спутниках, которые контролировали все передвижения армянской армии.
«Париж упорно избегает комментариев по этому поводу, – пишет сайт, - однако известно, что в азербайджанских спутниках Azersky, которые наблюдали за всем, что происходит в армянской армии, использовалась техника и технология Airbus Dеfence and Space – оборонного и воздушно-космического подразделения европейского гиганта Airbus, в котором участие Франции составляет 10,9 %».
Со спутника Azersky действительно поступают снимки хорошего качества. Более того, на основе договоренности с Airbus Dеfence and Space передаются и еще более качественные изображения со спутников французского производства Pléiades 1A и Pléiades 1B, которые работают на одной орбите с Azersky. Срок эксплуатации Azersky составляет около 12 лет, то есть этот спутник будет использоваться примерно до 2026 года.
В феврале 2015 года официальный Баку заявил, что проект Azersky обошелся в 157 млн евро. А в мае того же года стало известно, что эксперты Airbus Dеfence and Space встречались в Азербайджане с местными специалистами. Целью семинара, согласно сообщению Минтранспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджана, была демонстрация возможностей Azersky в потенциально новых сферах. В семинаре участвовали представители министерств национальной безопасности, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел и обороны, а также Государственной пограничной службы Азербайджана.
Уже во время 44-днейной войны известный французский журнал L’Obs заявил о поставках Франции Азербайджану. Издание отметило, что хотя Франция и рассматривает Армению как дружественную страну, это не мешает ей заключать крупные сделки с ее врагом – Азербайджаном. Об Azersky издание сообщило, что спутник работает как для гражданской сферы, так и в целях обороны и безопасности, а значит, позволяет Баку дистанционно руководить действиями против армян. А позже L’Obs привел слова азербайджанского президента о том, что использование спутников как во время войны, так и после нее обеспечило стране огромное преимущество.
«Отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество, - сказал Ильхам Алиев. - Спутники также сыграют важную роль в реализации послевоенных планов по разминированию и восстановлению освобожденных территорий, развитию сельского хозяйства, лесного фонда, водных ресурсов, улучшению экологической ситуации».
И теперь hetq.am возмущается тем, что некоторые важные детали ударного беспилотника Bayraktar TB2, сыгравшего значимую роль в разгроме армянской армии в Карабахае, поставляли именно французы.
Как отмечает армянский сайт, в частности Bayraktar TB2 оснащен деталями компании Beringer Aero, которая известна производством шасси и тормозов для самолетов. Продукция Beringer разработана и производится во Франции для авиации общего назначения и, являясь стандартной для всех воздушных средств, включая беспилотники, продается по всему миру через различные каналы. Конкретно турецкий БПЛА эта компания снабжает баками для тормозной жидкости.
Вторым французским поставщиком Турции является компания – ASB, дочка французской же ASB Group. Она осуществляет поставки деталей для устанавливаемых на Bayraktar TB2 бомб. Одним из основных видов деятельности “ASB Group” является производство тепловых батарей, которые используются, в частности, для военной продукции – ракет, артиллерийских снарядов, ядерного оружия.
«В число производимых Baykar Defence боеприпасов для Bayraktar TB2 входят сверхточные бомбы MAM-L и MAM-S другой турецкой компании Roketsan, на которых также устанавливаются тепловые батареи ASB», - сокрушается армянское издание.
И в завершение статьи оно приводит цитату из прошлогодней публикации L’Obs, в которой французский автор, касаясь военного партнерства Франции и Азербайджана, признается: «Франция буквально разрывается между своей большой армянской диаспорой (и в целом проармянским отношением) и тяжелым азербайджанским портфелем с нефтедолларами».