Отдел международной информации и политики 00:36

Армянские журналисты обвинили Францию в непреднамеренном участии в разгроме армянской армии. Как утверждает сайт hetq.am, французские техника и технологии использовались в крошивших бронетехнику и живую силу армян ударных турецких беспилотниках Bayraktar TB2, а также непосредственно в азербайджанских спутниках, которые контролировали все передвижения армянской армии. «Париж упорно избегает комментариев по этому поводу, – пишет сайт, - однако известно, что в азербайджанских спутниках Azersky, которые наблюдали за всем, что происходит в армянской армии, использовалась техника и технология Airbus Dеfence and Space – оборонного и воздушно-космического подразделения европейского гиганта Airbus, в котором участие Франции составляет 10,9 %».

Со спутника Azersky действительно поступают снимки хорошего качества. Более того, на основе договоренности с Airbus Dеfence and Space передаются и еще более качественные изображения со спутников французского производства Pléiades 1A и Pléiades 1B, которые работают на одной орбите с Azersky. Срок эксплуатации Azersky составляет около 12 лет, то есть этот спутник будет использоваться примерно до 2026 года. В феврале 2015 года официальный Баку заявил, что проект Azersky обошелся в 157 млн евро. А в мае того же года стало известно, что эксперты Airbus Dеfence and Space встречались в Азербайджане с местными специалистами. Целью семинара, согласно сообщению Минтранспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджана, была демонстрация возможностей Azersky в потенциально новых сферах. В семинаре участвовали представители министерств национальной безопасности, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел и обороны, а также Государственной пограничной службы Азербайджана.

Уже во время 44-днейной войны известный французский журнал L’Obs заявил о поставках Франции Азербайджану. Издание отметило, что хотя Франция и рассматривает Армению как дружественную страну, это не мешает ей заключать крупные сделки с ее врагом – Азербайджаном. Об Azersky издание сообщило, что спутник работает как для гражданской сферы, так и в целях обороны и безопасности, а значит, позволяет Баку дистанционно руководить действиями против армян. А позже L’Obs привел слова азербайджанского президента о том, что использование спутников как во время войны, так и после нее обеспечило стране огромное преимущество. «Отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество, - сказал Ильхам Алиев. - Спутники также сыграют важную роль в реализации послевоенных планов по разминированию и восстановлению освобожденных территорий, развитию сельского хозяйства, лесного фонда, водных ресурсов, улучшению экологической ситуации». И теперь hetq.am возмущается тем, что некоторые важные детали ударного беспилотника Bayraktar TB2, сыгравшего значимую роль в разгроме армянской армии в Карабахае, поставляли именно французы.