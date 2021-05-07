Найдена лягушка размером с младенца

Жители Соломоновых островов поймали гигантскую лягушку, которая по размерам сравнится с младенцем. Рептилию обнаружил владелец местной лесопилки Джимми Хьюго, пишет Daily Star. Мужчина пошел на охоту, но не ожидал вернуться с такой добычей.

Его односельчане сделали фото, на которых виден размер лягушки. Весит она килограмм, а вытянувшись в полный рост превысит 50 сантиметров.

По версии Джимми, земноводное к моменту поимки было уже мертво. Поэтому местные жители решили лягушку съесть. Для них это больший деликатес, чем куриные лапки.

Специалисты предположили, что на снимках Cornufer Guppyi. Это одна из самых больших лягушек в регионе. При этом земноводное находится на грани исчезновения. Больше всего рептилия страдает от химических средств, которыми люди стирают одежду в ручьях рядом с местом ее обитания.