Полномочия трех судей аннулировали, а двое судей получили выговор

Судебно-правовой совет прекратил полномочия трех судей. Данное решение было принято на заседании Совета, прошедшем в формате видеоконференции, передает Trend.

На заседании было отмечено, что в деятельности 14 судей были выявлены профессиональные недостатки, им было отведено 6 месяцев для устранения недочетов в своей работе. Полномочия же трех судей были аннулированы.

Также на заседании Совета судьям Ширванского Апелляционного суда Нусрату Мирзоеву и Тофику Гейдарову был объявлен выговор за допущение случаев, создающих условия для коррупции, промедления и других нарушений. Судье Низаминского районного суда города Баку Матанат Гаджиевой было сделано замечание.