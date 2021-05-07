За азербайджанскую нефть дают 68 долларов

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, седьмого мая составила 68,04 доллара за баррель, что на 0,35 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 67,4 доллара за баррель, что на 0,35 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 65,78 доллара за баррель, что на 0,05 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого мая составила 68,8 доллара, что на 0,29 доллара меньше предыдущего показателя.