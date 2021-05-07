В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета

Одна из штаб-квартир президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи, сообщила РИА Новости официальный представитель президентского совета Наджва Вахиба.

Ливийские источники сообщали, что вооруженные военные бригады, расположенные в Триполи, совершили нападение на штаб-квартиру президентского совета в отеле "Коринтия". Они требовали увольнения главы Службы общей разведки Хусейна аль-Аиба и возвращения на этот пост Имада аль-Тараблуси.

По данным ливийских СМИ, за нападением стоят ополченцы с запада Ливии, поддерживающие Файеза Сарраджа, возглавлявшего Правительство национального согласия. Именно он назначил аль-Тараблуси на должность главы разведки. В то время как аль-Аиб считается "близким" человеком к фельдмаршалу Халифе Хафтару, политическому оппоненту Сарраджа.