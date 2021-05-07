Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, впервые в Индии превысило 4 тыс. за 24 часа. Предыдущий суточный антирекорд смертности был зафиксирован 6 мая и составлял 3 980 человек.

Индийские медики зарегистрировали за минувшие 24 часа 401 078 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество заразившихся за все время эпидемии в стране составило 21 892 676. Как сообщило в субботу Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии на своем сайте, число летальных исходов возросло за сутки на 4 187 и достигло 238 270.

За минувшие сутки Индия в четвертый раз зарегистрировала более 400 тыс. заболевших за 24 часа. Все эти случаи были отмечены в мае: 7 мая (414 188 случаев заражения), 6 мая (412 262) и 1 мая (401 993 - тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.). С 22 апреля в стране постоянно фиксируется более 300 тыс. заразившихся ежесуточно. При этом до начала марта Индия регистрировала менее 20 тыс. случаев за день, тогда правительство говорило о победе над коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 318 609 и достигло 17 930 960. На лечении находятся 3 723 446 пациентов с коронавирусом, что на 78 282 больше, чем утром в пятницу.

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 297 257 человек, общее число привитых граждан составило 167 346 544. На фоне роста заболеваемости многие штаты и союзные территории Индии объявляют о введении различных ограничений. Наиболее строгие меры действуют в штатах Махараштра, Пенджаб, Раджастхан, в национальном столичном округе Дели. Также различные ограничения ввели штаты Одиша, Уттаракханд, Керала, Химачал-Прадеш, Тамилнад, Карнатака, Манипур. Индия делится на 28 штатов и восемь союзных территорий (Дели имеет статус союзной территории).