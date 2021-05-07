«Трансплантация органов – это хирургические операции, которые входят в группу сложнейших и довольно рискованных. Несмотря на это, наша команда с 2008 года регулярно проводит подобные операции. На сегодняшний день уже осуществлено более 1500 успешных трансплантаций почек и печени. Самое главное для нас – это вернуть больных к нормальной жизни», - рассказал в рамках пресс-конференции, проходящей в «Мяркязи Клинике» доктор Мирджалал Казыми.

Впервые в Азербайджане была проведена Dual-трансплантация печени - от двух живых доноров реципиенту. Подобные операции считаются уникальными не только в нашей стране, но и во всем мире. Провел ее доктор философии по медицине, общий хирург, хирург-трансплантолог Мирджалал Казыми 17 апреля в «Мяркязи Клинике» АР.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время от живых доноров можно делать пересадку только почек или печени. При этом органы пересаживаются пациентам только от близких родственников, хотя во многих странах мира практикуется трансплантация органов умерших людей. По этой причине поиск донора является одной из основных проблем.

«Арзуман Садыгов как раз столкнулся с подобной проблемой. Он страдал циррозом печени, вызванным гепатитом В. С 2014 года он не мог найти себе донора. Дело в том, что в большинстве случаев мы берем часть печени у одного из ближайших родственников. Но случай Арзумана был довольно тяжелый, доли одного донора для него было недостаточно. Поэтому было принято решение использовать сразу двух доноров. Теперь Арзуман здоров, он больше не страдает ни гепатитом В, ни циррозом печени», - рассказывает хирург.

Доктор Мирджалал Казыми пояснил, что уникальность и одновременно риск при проведении подобных операций в том, что пересаживаются доли печени сразу от двух доноров. По этой причине эти операции называют Dual-трансплантацией, они длятся примерно 12-14 часов. Фактически одновременно проводят четыре операции: две донорам и две реципиенту.

«Сейчас пациент – Арзуман Садыгов, как и доноры, чувствуют себя хорошо. Этого удалось добиться благодаря слаженной командной работе. Особую благодарность я хочу выразить главе команды трансплантологов доктору Кямрану Бейдуллаеву. Теперь подобные операции будут проводиться в Азербайджане регулярно, и мы сможем помочь гораздо большему числу больных. Я поздравляю наше здравоохранение с этим значимым событием», - заявил он.

В рамках пресс-конференции выступил и сам Арзуман Садыгов, которому сделали трансплантацию печени. Он поблагодарил врачей и весь медицинский персонал, который смог вернуть его к жизни.

«Мне 30 лет, дома меня ждут двое детей. Я очень счастлив, что смогу вернуться домой и вновь воссоединиться со своей семьей. Все это благодаря доктору Мирджалалу Казыми, руководимой им группе врачей в операционной и всему медицинскому персоналу, которому я выражаю свою благодарность и самые искренние пожелания. Я себя чувствую прекрасно и в ближайшее время вернусь домой к близким», - говорит он.

Арзуман Садыгов страдал циррозом печени с 2014 года, мужчина обращался к самым разным врачам, ездил за помощью в Грузию и Турцию, но нашел свое спасение в родном Азербайджане.

«Я долгие годы не мог найти донора и врача, который согласился бы сделать мне трансплантацию. Доктор Казыми буквально вернул меня с того света, он снова подарил мне жизнь. Чувствую себя прекрасно, никаких болей, полон сил и желания жить», - сказал он.

Заместитель главного врача «Мяркязи Клиника», заведующий отделением хирургии, доктор философии по медицине, общий хирург Заур Халилов подтвердил слова коллеги о том, что в Азербайджане подобная операция выполнена впервые.

«Это большое событие для нашей системы здравоохранения. Мы гордимся, что именно наша команда провела Dual-трансплантацию печени. Мы фактически изъяли у двух живых доноров левые доли печени и пересадили их реципиенту. Все чувствуют себя хорошо, что свидетельствует об успешности проведенной операции. Увы, нехватка доноров - серьезная проблема. Поэтому выполнение подобных трансплантаций в нашей стране - это дополнительный шанс на жизнь многим больным», - пояснил З.Халилов.

Донорами для Арзумана Садыгова стали сестра и двоюродный брат. Сестра – Рена Садыгова отметила, что чувствует себя прекрасно. «Я сразу согласилась стать донором для своего брата. Я так счастлива, доктор фактически подарил ему жизнь, мы ему безумно благодарны», - поделилась она со слезами на глазах.

В свою очередь двоюродный брат - Анар Гасымов также выразил благодарность врачу за проведенную операцию: «Я благодарен доктору за это чудо, он вернул брата к жизни. Я хочу сказать, что благодаря таким врачам, многие больные получили шанс на излечение. Что касается меня, то сразу после операции готов был ехать домой, настолько хорошо себя чувствовал».

В заключение пресс-конференции родители Арзумана Садыгова выразили благодарность клинике за высокий уровень и качество предоставляемых медицинских услуг.

Хотим заметить, что доктор Мирджалал Казыми – хирург, который впервые провел трансплантацию печени в Азербайджане и на Южном Кавказе. Он единственный врач в сфере трансплантологии, который вместе со своей командой выполнил больше всего операций по трансплантации печени и почек в регионе.