МЧС продолжает операции по спасению граждан
На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 16 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с двумя случаями пребывания в беспомощном состоянии.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки было спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок, 1 человек получил ожоги, спасатели под контролем врача извлекли кольцо с пальца 1 человека.
Также водолазами было обнаружено тело Гасановой Мехрибан Азиз гызы, которая утонула на участке реки Гошгарчай, протекающей через село Ени Гызылджа Гёйгёльского района.