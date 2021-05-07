Минобороны показало новые кадры боевых действий в Карабахе видео
Минобороны распространило очередные видеокадры вражеских целей, уничтоженных ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
Минобороны распространило очередные видеокадры вражеских целей, уничтоженных ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.