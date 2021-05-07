Получи дополнительно 5% скидки, оплатив картами VISA на сайте kontakt.az

Кондиционер LG с обслуживаемой площадью в 70-80 м² - в 2375 манатов вместо 2500.

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Двухкамерный холодильник Samsung, стоящий 1470 манатов при наличной оплате, в рамках кампании обойдется в 1160 манатов. Вы можете купить данную продукцию за 1102 манатов, произведя онлайн оплату на сайте kontakt.az картами VISA.

Смарт телевизиор Samsung с экраном в 108 см, стоящий 1180 манатов при наличной оплате, в рамках кампании обойдется в 900 манатов. Вы можете купить данную продукцию за 855 манатов, произведя онлайн оплату на сайте kontakt.az картами VISA.

Отметим, что кампания действительна для наличных покупок только при онлайн оплатах через сайт.

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Напомним, что Kontakt Home является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann в Азербайджане и официальным дистрибьютором более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.

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