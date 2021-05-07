Агентство обратилось с запросом с целью выяснить, является ли предметом расследования вопрос, на каких основаниях Анна Акопян находилась на командном пункте во время войны, обладала ли она правом владения секретной информацией, и если да, кем это право ей было предоставлено.

Следственный комитет Армении проводит расследование для выяснения обстоятельств нахождения супруги и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян на командном пункте во время войны в Карабах е. Об этом сообщили в СК в ответ на запрос армянского агентства "ФактИнфо".

В СК Армении отметили, что не могут предоставить информацию по этим вопросам, сославшись на тайну следствия.

Агентство отмечает, что "в ведомстве не опровергли, что эти вопросы были предметом расследования, попросту не сочли целесообразным предоставить информацию общественности".

Sputnik Армения напоминает, что в ноябре 2020 года бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсес Акопян заявил в ходе пресс-конференции, что видел Анну Акопян во время войны в Карабахе на командном пункте. Она сидела у монитора и смотрела на запись боя, не задавала вопросов и ничего не говорила. Акопян, подойдя к ней, сказал, что ей здесь не нужно быть. По словам Акопяна, после этого ему от имени Пашиняна запретили появляться на командном пункте.

Позже Никол Пашинян заявил в видеообращении, что Анна Акопян посещала бункер по его поручению.