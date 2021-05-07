Запущен фотобанк, посвящённый Карабаху и шехидам

Создан и введен в эксплуатацию уникальный единый фотобанк , посвященный Карабах у и шехидам.

Таким образом, через платформу каждый пользователь может получить информацию о шехидаx, а также обновить и обогатить имеющуюся информацию. Благодаря этому платформа будет постоянно развиваться и улучшаться.

Кроме того в фотобанке будут представлены фотографии истории, жизни и культуры Карабаха, а также краткие биографии военнослужащих, участвовавших в Первой и Второй Карабахских войнах.

Отметим, что данный проект реализуется компаниями PASHA Life и PASHA Holding. Цель проекта – сбор, хранение и распространение информации о Карабахе, а также увековечение памяти наших шехидов.