Полиция задержала в общественных местах двух ковид-больных

Продолжаются меры по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, 7 мая сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах двух инфицированных коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу и с соблюдением необходимых медицинских процедур вернули их домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в отношении одного человека. В настоящее время продолжаются следственные действия.