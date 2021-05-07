Александр Караваев, автор haqqin.az 12:28

Мало примеров в новейшей истории, чтобы почти 28 лет, каждое 8 мая, с горечью в душе вспоминать о военном падении своего города, культурно-исторической столицы, а на 29-й год этого драматического события - уже праздновать освобождение. Да, можно сказать, азербайджанцы не смирились с потерями. Конечно. Но это не отменяет такого выхода из транса, эффекта сброса, казалось бы, неизбежного давления "объективных" обстоятельств.

Целое поколение выросло с осознанием потери, и как его следствие постоянное ментальное давление, осознание неизбежности судьбы... и вдруг такое событие - героизм Воинов, технологическое преимущество и как результат быстрая Победа. Армения ведь не абы какой противник. Сложный. Во-первых, благодаря диаспоре Армения имеет влиятельное присутствие в ключевых странах мира - в США, Франции, России, на Ближнем Востоке. Согласитесь, Армению и армян все любят. Доктрина "пострадавшего народа" ещё до подъёма идеологии политической "реабилитации угнетаемых" меньшинств позволяла создать вокруг себя симпатичный и благоприятный образ. И это работало и работает сейчас. Армения умело перераспределила риски удержания Карабаха на внешних игроков. Но отсюда возникший самообман и уж точно - недооценка азербайджанцев: у них нефть, им война не нужна, не хватит духа...

А у азербайджанцев случился пассионарный всплеск, момент реального национального возрождения. О котором сами мечтали, описывали, нередко преувеличивая пусть и реальные, но не громадные достижения в экономике и социальном развитии прошлых лет, выдавая их как уже достигнутое "возрождение". Что было лишь ступенями к нынешнему успеху. И вот оно наступило, когда, может быть, устали ждать, а многие не дожили. Всё-таки неожиданный феномен: за тридцать постсоветских лет независимости об азербайджанцах выработались характерные стереотипические черты - торговцы на сельхозрынке... Это как матрёшка, балалайка, водка, когда кто-то рассуждает о русских. Можно с этим бороться вкачивая средства, можно ничего не предпринимать, но таков характер массового шаблонного восприятия - карикатуризация. Как в детстве, когда клички цепляются надолго... У вот вокруг азербайджанцев и Азербайджана такой редчайший для многих народов момент - все эти образы слетели как гнилая штукатурка. А под ней серьезное и обстоятельное государство, с народом, показавшим потрясающий воинский дух.

Конечно, великая трагедия - сколько было положено ребят с чистыми и пронзительными глазами, молодых солдат и офицеров - самый сок любой нации, ее будущее. Такие достижения, как военная победа, всегда имеют именно такую цену. Но будем помнить, что потери могли быть куда больше и драматичнее, чем это случилось. Спасибо технологической поддержке Турции и тому политическому механизму, который был предложен Россией для закрепления азербайджанского преимущества на поле боя. А ещё это победа дипломатической риторики и официальной пропаганды. Возник очень весомый эффект, когда нескончаемый поток однотипных публикаций в азербайджанской прессе о неизбежности возвращения - и вдруг то, что уже воспринималось как "белый шум" эфира, неожиданно в числе того, что достигло результата. А значит, эта работа была не зря и укрепляла справедливость.