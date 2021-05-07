Минобороны Азербайджана о торжественном построении российских войск в Ханкенди

В этом году в Азербайджане пройдут различные мероприятия в честь 9 Мая – Дня Победы. В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны в воинских частях, высших военных школах будут организованы встречи, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, группа военнослужащих, проходящих службу в совместном турецко-российском Центре мониторинга, возложит венок к памятнику, установленному в Бейлаганском районе участникам и погибшим во Второй мировой войне. Также, в соответствии с подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, в городе Ханкенди планируется торжественное построение российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

«Мы с большим почтением чтим память всех наших солдат и офицеров, павших во Второй мировой войне и за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, желаем им милости Всевышнего, желаем нашим ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья», - говорится в сообщении Минобороны.