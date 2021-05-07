«Сады Родины» разбиты еще в нескольких районах

Проект по посадке деревьев был реализован в Кюрдамирском, Саатлинском, Габалинском и Нефтчалинском районах. Было высажено около 900 деревьев. В мероприятиях приняли участие сотрудники Kapital Bank, члены благотворительного фонда Red Hearts, представители районной общественности и волонтеры. Акции по посадке деревьев прошли при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, PASHA Holding и местных органов исполнительной власти.

Как сообщалось ранее, Kapital Bank и благотворительный фонд Red Hearts начали реализацию проекта «Сад Родины» («Vətən Bağı») в нескольких районах страны, чтобы увековечить память наших героев, погибших во время первой и второй Карабах ских войн. В рамках проекта в районах высаживаются деревья по количеству шехидов каждого района.

«Сады Родины» были разбиты в многолюдных местах, в парках и городских центрах. Отметим, что уход за деревьями, их полив и другие необходимые мероприятия будут осуществляться местными органами исполнительной власти, Kapital Bank и благотворительным фондом Red Hearts. В период сезона посадки деревьев подобные акции будут проведены и в других районах.

Следует отметить, что главная цель создания благотворительного фонда Red Hearts – приносить пользу нашему обществу. Основное направлением деятельности фонда, большинство членов которого являются сотрудниками-добровольцами Kapital Bank, – это помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.