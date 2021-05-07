Хулуси Акар: Турция готова к диалогу с Египтом

Восстановление диалога между Турцией и Египтом беспокоит ряд кругов и вызывает одобрение у дружественных стран. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе ифтара с сотрудниками спецназа ВС Турции, сообщает «Анадолу».

«По определенным причинам отношения между нашими странами могли на время замедлиться, но я уверен, что ситуация носит временный характер и вскоре связи выйдут на самый высокий уровень», - сказал турецкий министр.

Акар подчеркнул, что Турция выступает за развитие добрососедских отношений со всеми странами региона.

«Турция ведет активную борьбу с террористами на севере Ирака и Сирии и при этом отстаивает национальные интересы в Эгейском и Средиземном морях. Мы также стоим на страже интересов Турецкой Республики Северного Кипра. Турция продолжает и активную поддержку как Ливии, так и Азербайджана», - сказал глава оборонного ведомства.

Министр нацобороны Турции коснулся темы продолжающихся с 23 апреля антитеррористических операций Pençe-Yıldırım и Pençe-Şimşek на севере Ирака, где уже ликвидированы десятки боевиков.

«Мы не собираемся останавливаться. Операции будут продолжены. В период с 1 января по 7 мая 2021 года на севере Ирака и Сирии нейтрализовано в целом 988 террористов», - сказал Акар.