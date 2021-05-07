Россия засекла повышенную активность в космосе

Российские специалисты засекли в 2021 году повышенную активность в космосе, заявило Минобороны РФ, сообщение которого приводит РИА Новости.

«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов», — сообщили в ведомстве.

За весь 2020 год «Окно-М» обеспечил контроль более чем 25 тысяч космических объектов. Возможности комплекса позволяют фиксировать объекты на высоте от 120 до 50 тысяч километров.

При этом контролируемые объекты могут не превышать по размерам теннисный мяч. «Окно» осуществляет боевое дежурство с 1999 года. В 2014-м он был модернизирован, после чего его название изменилось на «Окно-М».