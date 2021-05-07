Беспилотник атаковал базу с военными США в Ираке

Беспилотник в ночь с пятницы на субботу атаковал военную базу Айн-аль-Асад в Ираке, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Сегодня утром в 02:20 база Айн-аль-Асад была атакована системой беспилотного воздушного наблюдения. Сообщения о пострадавших не поступали. Был поврежден ангар", - приводит ТАСС слова Маротто.

Полковник отметил, что по факту нападения ведется расследование.

Айн-аль-Асад — авиабаза, расположенная в провинции Анбар на западе Ирака. Там дислоцированы иракские, британские и американские военнослужащие.