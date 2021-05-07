Полиция изъяла наркотики на 70 тысяч фото
Жителя Гянджи задержали с крупной партией наркотиков - героином и опиумом на сумму 70.000 манатов. Как сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Гянджа на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств ранее судимый житель города Эльсевяр Набиев. Во время личного досмотра у него и в его доме в общей сложности было обнаружено и изъято 1 кг 33 г героина и 609 граммов опия. Задержанный заявил, что приобрел наркотики как для личного пользования, так и для продажи.
По факту проводится расследование.