Bloomberg: бедные страны отказались закупать вакцину Pfizer

Страны с низким уровнем доходов отказались от закупки вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла в письме сотрудникам компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты.

Но, по словам гендиректора, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин — либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому, что предпочли местные способы производства.

Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости.

При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз.

На днях США выступили за отказ от патентов, что позволит расширить глобальный доступ к вакцинам от COVID-19. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций заявила, что разочарована этим решением. Бурла также не поддержал его: по его словам, патенты — не основное препятствие на пути к увеличению производства, а строительство новых заводов было бы контрпродуктивным.