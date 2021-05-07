Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
В воскресенье, 9 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 50-55%.
9 мая в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером в северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град, будет дуть западный ветер, местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.