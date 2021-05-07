Несчастный случай в ресторане: есть погибший

Сотрудников ресторана «Чинар» в Барде ударило током на рабочем месте. В пятницу, 7 мая, примерно в 16:00 в прокуратуру Бардинского района поступила информация о смерти человека в местном ресторане, сообщили haqqın.az в Генеральной прокуратуре.

Выехавшие на место следователи установили, что в результате несчастного случая на самом деле пострадали двое сотрудников объекта общепита, одному из них удалось выжить. Выяснилось, что Сахиль Ахмедов и Узеир Мамедов занимались уборкой помещения, во время которой первый по неосторожности дотронулся до оголенного электропровода и задел второго. В результате Ахмедов скончался на месте, у Мамедова обгорела часть правой руки.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса АР.

Следствие по делу продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.