В Азербайджане в январе-марте 2021 года зафиксировано 376 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 125 человек, сообщает Госкомстат.

«В январе-марте 2021 года произошло 376 ДТП, или на 10,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, количество пострадавших в результате этих случаев снизилось на 11,4%, составив 495 человек. 125 из них погибли, 370 получили ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 84% погибших и 72,7% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За отчетный период 37,8% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.

«37,8% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 38,3% - с участием нескольких транспортных средств, 23,9% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.