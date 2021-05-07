Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:17

Прямо сейчас израильские силы штурмуют мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, обстреливая палестинских верующих слезоточивым газом и стальными пулями с резиновым покрытием. В больницах не хватает медперсонала, чтобы помочь раненным в ходе столкновений, Красный Полумесяц открыл полевой госпиталь, куда сейчас свозят пострадавших. Никогда такого не было, и вот опять. Не успел мэр Иерусалима Моше Леон заявить, что «столкновения в районе Шейх Джаррах носят локальный характер, речь идет о земельном конфликте», как началась эскалация конфликта.

Причиной беспорядков на этот раз стали спорные дома в районе шейх Джаррах. Окружной суд удовлетворил иск поселенцев, предъявивших документы по обладанию этой собственностью, и приказал 8 палестинским семьям покинуть их жилища. Сами же палестинцы утверждают, что решение противоречит международному законодательству. Поскольку закон, на который опирается суд в своём решении, разрешает евреям вернуться в свои дома, откуда они когда-то были изгнаны - но запрещает то же самое арабам. Вполне достаточно, чтобы в Восточном Иерусалиме полыхнуло. А когда это происходит – резонанс идёт по всему региону, слишком уж больная тема, слишком уж многие так или иначе вовлечены в этот конфликт, начало которого уходит в прошлый век, а конца так и не видно. Так, ХАМАС начал активно угрожать Израилю ракетными атаками и терактами по следам событий в Иерусалиме, и уровень террористической деятельности действительно повысился – на юге Израиля полетели ракеты.

И в это же время, как сообщают хорошо информированные источники, правительство еврейского государства распорядилось о ряде послаблений для сектора Газа: сотни бизнесменов из него снова могут въехать в Израиль. А Катар получил разрешение на распространение финансовой помощи среди тысяч местных нуждающихся семей. Что может означать только одно: осмысленной политики ни по Иерусалиму, ни по Газе, ни по Абу-Мазену и его режиму на Западном берегу у израильского руководства нет. И не предвидится. Как метко подметил один из израильских авторов: «Передышка между военными операциями, массированными ракетными обстрелами и «ножевыми интифадами» длится иногда год-два, на протяжении которых Израиль полностью забывает о конфликте с палестинцами и предпочитает бросить все силы на подписание мирного договора с Чадом. А когда затишье заканчивается, все страшно удивлены тому, что конфликт вдруг взял и вновь напомнил о себе». Главная проблема здесь в том, что локальный израильско-палестинский конфликт носит слишком болезненный характер для региона. И вспышка здесь обнуляет то положительное, чего удается достичь. Резко отреагировала на происходящее Турция. «Аль-Акса - это наша красная черта», - заявил Омар Челик, пресс-секретарь правящей турецкой партии. А поскольку Анкара в последние годы значительно усилила свое влияние в Восточном Иерусалиме и в частности в мечети Аль-Акса, то возникают опасения в отношении израильско-турецкого диалога, где только-только при содействии дипломатии Баку наметились положительные сдвиги.