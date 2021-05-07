Полиция пресекла свадьбу в Баку: десятки оштрафованных фото, видео
Сотрудники Сураханского районного управления полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Согласно информации, сотрудники полиции предотвратили проведение помолвки в ресторане «Гадир Хум» в поселке Гарачухур.
В ходе контрольно-профилактического мероприятия были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в отношении 57 нарушителей карантинных требований в этом ресторане. Участники мероприятия и арендатор объекта оштрафованы за нарушение.