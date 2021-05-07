Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, выступивший на мероприятии начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил выпускников с присвоением звания офицера, подчеркнув, что время вступления молодых лейтенантов в ряды офицеров Государственной пограничной службы совпало со славным периодом в истории погранохраны Азербайджана.

По словам главы ГПС, боевые задачи, поставленные перед Государственной пограничной службой в Отечественной войне, были успешно выполнены. Был поднят флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в самом городе Зангилане, на государственной границе с Арменией были освобождены стратегические высоты Бартаз и Шукюратаз.

Эльчин Гулиев отметил, что на освобожденном от оккупации участке азербайджано-иранской государственной границы восстановлена деятельность пограничных застав, с целью организации охраны и защиты государственной границы с Арменией, проходящей через Зангиланский, Губадлинский районы и часть Лачинского района, начали действовать погранично-боевые пункты, за последние 2 месяца в этих направлениях начали свою служебно-боевую деятельность 10 новых воинских частей. До конца мая будут завершены ремонтно-строительные работы еще 6 воинских частей, отметил глава Госпогранслужбы.