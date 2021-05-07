Как сообщили haqqın.az в прокуратуре Нефтчалинского района, следствием установлено, что, работая председателем муниципалитета, Гисмет Гафаров незаконно манипулировал счетами-фактурами и платежными поручениями отдельных лиц. Он использовал эту документацию в личных целях, на средства из бюджета муниципалитета приобретая различное технологическое оборудование, предметы мебели, топливо, а также присвоил значительную сумму денег. Помимо этого он применил рукоприкладство в отношении жителя села Анара Амрахова, нанеся значительный вред его здоровью. Причиной стало обращение Амрахова о продления срока договора аренды.

Гисмет Гафаров обвиняется по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата лицом с использованием своего служебного положения) и 309.2 (превышение должностных полномочий с применением насилия) УК, и в отношении него по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено и направлено в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.