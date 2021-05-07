Минобороны обновило список погибших в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 895 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 8 мая, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

Согласно сообщению, ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

С информацией о погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

