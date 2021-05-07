В Баку продолжается Кубок мира по художественной гимнастике. Сегодня в индивидуальных соревнованиях гимнастки демонстрируют упражнения с лентой и булавами.

Зохра Агамирова за ленту получила 21,275 балла, а за булавы – 23. У Зохры есть шанс пробиться в финал с лентой. Пока она занимает 3-е место. В сумме четырех упражнений участница Олимпиады в Токио набрала 90,925 балла.

Арзу Джалилова сегодня набрала 21,650 балла (булавы) и 17,550 (лента). В общем у нее 82,750 балла. Соревнования продолжаются

Главные для нас события начнутся сегодня в 18:00. На ковер выйдут групповые команды, которые выступят с тремя обручами и двумя парами булав. После вчерашнего выступления с пятью мячами сборная Азербайджана занимает 3-е место и уже вышла в отдельный финал. Сегодня наша команда может завоевать медаль в многоборье.