Синоптики предупреждают: снова сильный ветер и дожди

9 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 20-23 м/с, 10 мая северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в некоторых частях полуострова до 30 м/с, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, 10 мая ночью и утром ожидаются дожди.

С 9 мая до вечера 10 мая в западных районах ожидается нестабильная погода, дожди, град, в горных районах выпадет снег, будет дуть западный ветер с порывами 15-20 м/с, 10 мая скорость ветра составит 25-30 м/с, в реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные сели.