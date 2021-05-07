Французское общество жаждет сильной руки наше западное обозрение

Владимир Решетов, спецкор

После того как на днях во французском Авиньоне наркодилер застрелил полицейского, пытавшегося помешать сделке, медиа страны подняли тревогу. Ведущие французские СМИ бьют в колокола: Франция распадается. Опасения о царящих в крупнейшей стране Евросоюза хаосе и анархии подтверждают опросы, которые показывают, что подавляющее большинство респондентов разделяют ожидания угрозы. Общественное мнение нашло главную причину роста центробежных сил - пресловутый антирасизм, когда во всем винят белых жителей, подогревающих ненависть между представителями разных рас.

А половина участвовавших в опросе выражает надежду на вмешательство армии с целью наведения долгожданного порядка. Такая позиция многих комментаторов и политиков объясняется массовым присутствием в стране иммигрантов из мусульманских стран. Это, по их мнению, приводит к тому, что в ощущениях французов возникают прямые угрозы их идентичности и неприкосновенности цивилизации.

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"Те, кто должен защищать людей от преступников, стали целью преступников", - сказал в четверг о деятельности французских полицейских глава политического отдела радио France Info Жан-Жером Бертолюс. По его мнению, это вовсе не проявление «старой как мир» игры между полицейскими и злодеями — в современной Франции беспорядки в окраинных кварталах обыденны, а «накипь» из населенных преимущественно мусульманами районов "атакует все, что является авторитетом, их целью являются все институциональные формы государства".

"Во Франции чувствуется, что общественное мнение все больше требует порядка и защищенности, и действительно непонятно, как политики могут этого не слышать", - сказал эксперт в эфире теледебатов с  News.

А в левацком еженедельнике L’OBS политолог Антуан Бристоль, автор работы «Безопасность и ожидание порядка», подчеркивает, что нужен "настоящий лидер, который вернет порядок во Франции".

Как видно, это желание не ограничивается электоратом правых, которое, по недавним опросам, выражает 82 процента граждан. А 88 процентов осуждают "слишком частую критику ценности, которой является авторитет". Этим убеждениям соответствует и рост числа сторонников возвращения смертной казни. Сейчас таковых уже 55 процентов, что на 11 процентов больше, чем было год назад.

Автор комментария в Le Figaro считает, что "в борьбе с преступностью страх уже давно перевернул страницу, но наши правящие довольствуются бравым тоном своих интервью. Но этого недостаточно, чтобы полицейские не чувствовали себя брошенными".

Политолог Антуан Бристоль, автор работы «Безопасность и ожидание порядка»: нужен «настоящий лидер, который вернет порядок во Франции»

Президент и министры занимаются монтированием тонких комбинаций против правых и Национального объединения (бывший Национальный фронт Мари Ле Пен — ред.). Но настоящий враг не там. Он на улице дразнит правосудие, стреляя в упор в полицейских. "Политика не осуществляется в отрыве от действительности", - цитирует автор генерала Шарля Де Голля.

А действительность такова, как сказала в радиоинтервью Марин Ле Пен, что "во Франции больше нет ни одного безопасного места".

В интервью Le Figaro Мишель Барнье, переговорщик по Brexit от имени Евросоюза, указывает на "ярость общества" против "иммиграции, с которой никто не справляется, и на ощущение деклассирования".

Многие высказывания журналистов и экспертов, так же как и людей с улицы, отвечающих на вопросы репортеров, обращаются к опубликованному в апреле предупредительному обращению генералов и высших офицеров, не находящихся на действительной службе.

Как ранее писал haqqin.az, в своем обращении французская военная элита показывает пальцем на "орды из предместий" и "территории, подчиняющиеся догматам, противоречащим французской конституции", и предупреждают о возможном вмешательстве вооруженных сил в целях предотвращения дальнейшей криминальной эскалации и политической неопределенности.

Приглашаемые в радио- и телевизионные студии функционеры из полицейских профсоюзов почти единодушно требуют введения ноль-толерантности и нижнего порога наказаний уже за первое преступление. Они настаивают на обязательности быстрого приговора и срочного исполнения наказания.

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Все полицейские из профсоюза уже заявили, что не примут участия в запланированной на 17 мая очередной встрече в министерстве внутренних дел Франции, где дискутируют о делах, связанных с безопасностью. А на 19 мая они призвали к "гражданскому походу" в Париже в память об убитом в Авиньоне полицейском.

Таким образом, желание сильной руки при неспособности властей Франции справиться с беззаконием находит все больше сторонников и среди правых, и среди левых.

Но самое опасное, что именно эта тенденция охватывает все больше людей с улицы, простых обывателей, для которых рецепт овладения ситуацией прост — сила. Ничего кроме силы. А враг уже указан — мусульмане с окраин.