Владимир Решетов, спецкор 16:37

После того как на днях во французском Авиньоне наркодилер застрелил полицейского, пытавшегося помешать сделке, медиа страны подняли тревогу. Ведущие французские СМИ бьют в колокола: Франция распадается. Опасения о царящих в крупнейшей стране Евросоюза хаосе и анархии подтверждают опросы, которые показывают, что подавляющее большинство респондентов разделяют ожидания угрозы. Общественное мнение нашло главную причину роста центробежных сил - пресловутый антирасизм, когда во всем винят белых жителей, подогревающих ненависть между представителями разных рас. А половина участвовавших в опросе выражает надежду на вмешательство армии с целью наведения долгожданного порядка. Такая позиция многих комментаторов и политиков объясняется массовым присутствием в стране иммигрантов из мусульманских стран. Это, по их мнению, приводит к тому, что в ощущениях французов возникают прямые угрозы их идентичности и неприкосновенности цивилизации.

"Те, кто должен защищать людей от преступников, стали целью преступников", - сказал в четверг о деятельности французских полицейских глава политического отдела радио France Info Жан-Жером Бертолюс. По его мнению, это вовсе не проявление «старой как мир» игры между полицейскими и злодеями — в современной Франции беспорядки в окраинных кварталах обыденны, а «накипь» из населенных преимущественно мусульманами районов "атакует все, что является авторитетом, их целью являются все институциональные формы государства". "Во Франции чувствуется, что общественное мнение все больше требует порядка и защищенности, и действительно непонятно, как политики могут этого не слышать", - сказал эксперт в эфире теледебатов с News. А в левацком еженедельнике L’OBS политолог Антуан Бристоль, автор работы «Безопасность и ожидание порядка», подчеркивает, что нужен "настоящий лидер, который вернет порядок во Франции". Как видно, это желание не ограничивается электоратом правых, которое, по недавним опросам, выражает 82 процента граждан. А 88 процентов осуждают "слишком частую критику ценности, которой является авторитет". Этим убеждениям соответствует и рост числа сторонников возвращения смертной казни. Сейчас таковых уже 55 процентов, что на 11 процентов больше, чем было год назад. Автор комментария в Le Figaro считает, что "в борьбе с преступностью страх уже давно перевернул страницу, но наши правящие довольствуются бравым тоном своих интервью. Но этого недостаточно, чтобы полицейские не чувствовали себя брошенными".

Президент и министры занимаются монтированием тонких комбинаций против правых и Национального объединения (бывший Национальный фронт Мари Ле Пен — ред.). Но настоящий враг не там. Он на улице дразнит правосудие, стреляя в упор в полицейских. "Политика не осуществляется в отрыве от действительности", - цитирует автор генерала Шарля Де Голля. А действительность такова, как сказала в радиоинтервью Марин Ле Пен, что "во Франции больше нет ни одного безопасного места". В интервью Le Figaro Мишель Барнье, переговорщик по Brexit от имени Евросоюза, указывает на "ярость общества" против "иммиграции, с которой никто не справляется, и на ощущение деклассирования". Многие высказывания журналистов и экспертов, так же как и людей с улицы, отвечающих на вопросы репортеров, обращаются к опубликованному в апреле предупредительному обращению генералов и высших офицеров, не находящихся на действительной службе. Как ранее писал haqqin.az, в своем обращении французская военная элита показывает пальцем на "орды из предместий" и "территории, подчиняющиеся догматам, противоречащим французской конституции", и предупреждают о возможном вмешательстве вооруженных сил в целях предотвращения дальнейшей криминальной эскалации и политической неопределенности. Приглашаемые в радио- и телевизионные студии функционеры из полицейских профсоюзов почти единодушно требуют введения ноль-толерантности и нижнего порога наказаний уже за первое преступление. Они настаивают на обязательности быстрого приговора и срочного исполнения наказания.