В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана сообщили, что 1720 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 16 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено 326 056 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 304 580 человек благополучно прошли лечение, 4 666 пациентов клиник скончались. Лечение 16 810 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 321 511 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 244 - за минувшие сутки.