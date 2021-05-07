Алиев написал Путину: "Наши народы с честью выдержали испытания"

Традиции дружбы и взаимной поддержки народов Азербайджана и России в годы Великой Отечественной войны заложили фундамент многопланового и стратегического партнерства двух стран, которое должно крепнуть и впредь. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании российскому коллеге Владимиру Путину по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Текст документа передало ТАСС посольство Азербайджана в Москве.

"Убежден, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами", говорится в послании.

Азербайджанский лидер пожелал "счастья, благополучия и успехов" ветеранам войны, труженикам тыла, а также всему дружественному народу России.

"9 Мая занимает особое место в славной летописи наших народов как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности. Несгибаемая сила духа, стойкость и сплоченность, проявленные на полях сражений и в тылу, определили исход самой кровопролитной и разрушительной войны в истории человечества, сыграв ключевую роль в сокрушении фашизма", - подчеркнул Ильхам Алиев.