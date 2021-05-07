Для самого богатого человека планеты построят суперъяхту за $500 млн

Основатель компании Amazon решил купить яхту, строительство которой оценивается в более чем $500 млн, сообщает агентство Bloombreg со ссылкой на информированные источники.

Длина яхты составит 127 метров, на ней будет несколько палуб и три большие мачты, указано в сообщении. Кроме того, к ней будет приставлена вспомогательная яхта с вертолетной площадкой. Предполагается, что судно станет одной из самых больших парусных яхт, когда-либо построенных в Нидерландах.

Представитель производителя Oceanco, ответственного от судна, отказался комментировать агентству данную информацию.

Bloomberg отмечает, что вкус к жизни на яхте Безос почувствовал к 2019 году, когда отдыхал на трехмачтовой Eos своего Барри Диллера, одного из основателей телевизионной сети Fox. Новая яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдет ту по размерам — длина Eos 97 метров.