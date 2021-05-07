В новом жилом комплексе в бакинском поселке Рамана и поселке «Умид» Гарадагского района семьям шехидов и инвалидам войны и Чернобыля предоставлено 40 квартир, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В мероприятии по передаче документов на квартиры участвовали председатель Агентства социальных услуг при Минтруда Вугар Бейбутов и председатель Общественного объединения «Инвалиды, ветераны Карабахской войны и семьи шехидов Азербайджана» Мехди Мехтиев.

В своем выступлении В.Бейбутов заявил, что 8 мая в прошлые годы мы с горечью отмечали как день оккупации Шуши, но в 2020 году славная азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева, одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, освободила наши земли, в том числе и родную Шушу, от оккупации.

Было отмечено, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов, в том числе в 2021 году - до 3 тысяч. По плану на 2021 год уже выдано 370 квартир семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны, гражданам, приравненным к инвалидам войны, включая предоставленные сегодня квартиры. В целом на сегодняшний день гражданам из этой категории предоставлено 9570 квартир и частных домов.

Председатель Общественного объединения «Инвалиды, ветераны Карабахской войны и семьи шехидов Азербайджана» Мехди Мехтиев отметил, что решение социальных проблем семей шехидов, инвалидов Карабахской войны и Чернобыля всегда находится в центре внимания государства. Постоянные шаги в направлении обеспечения жильем очень радуют всех.

Члены семей шехидов и инвалидов войны выразили президенту Ильхаму Алиеву благодарность за ту особую заботу, которую они всегда чувствовали, а сегодня им было предоставлено новое жилье.