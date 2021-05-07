Сегодня за лицензии борются борцы греко-римского стиля. Увы, из пяти наших классиков лишь один смог пробиться в полуфинал. Это Рафик Гусейнов (77 кг). Он победил соперников из Кореи, Индии и Алжира. В решающем поединке сегодня вечером Рафик поборется с сербом Виктором Немесом.

Мурад Мамедов (60 кг), Расул Чунаев (67 кг) и Бека Канделаки (125 кг) уступили в четвертьфинале. Мурат Локьяев (97 кг) вылетел на стадии 1/8 финала. Тут особо следует отметить провал чемпиона мира, призера Олимпиады в Рио Чунаева.

В греко-римской борьбе до нынешнего турнира у нас была лишь одна лицензия. Ее завоевал Ислам Аббасов (87 кг). Таким оборазом, в лучшем случае Азербайджан будет представлен на Олимпиаде в Токио двумя классиками. Это позорный результат! Такое маленькое представительство в греко-римской борьбе у нас было лишь на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Добавим, что вольники смогли завоевать всего лишь три лицензии (это вообще худший результат в истории), а женщины – две.