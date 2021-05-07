Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:04

Со дня оккупации Шуши в Армении отмечали так называемый «тройной праздник», который стал теперь днем общенационального разочарования и скорби. Каждый год армянское военно-политическое руководство 8 и 9 мая собиралось в Карабахе, проводило парады в Ханкенди, праздничные торжества в Шуше, приветствуя «самую грандиозную победу после сражения с Римской империи мирового армянства».

Было так и в 2020-м, но оказалось, что Никол Пашинян в последний раз, насмехаясь над чувствами азербайджанцев, отплясывает в Шуше в очередную годовщину оккупации города. Никто из армян тогда и помыслить не мог, что больше никогда не сможет что бы то ни было отмечать в этом древнем городе, колыбели культуры Азербайджана. Это было последним для всех армянских оккупантов пьяным, вульгарным застольем в Шуше… Сегодня праздник у Азербайджана, азербайджанцев. В освобожденной от захватчиков родной Шуше реют государственные флаги страны, и под их сенью развернуты ремонтно-восстановительные работы. А «тройной праздник» армян не достоин даже свалки истории – он выброшен в обычную мусорную яму. Отныне пожелавшие обосноваться в чужом городе, на чужой земле могут лишь издали с завистью и тоской наблюдать за возрождающейся жизнью в поднебесной Шуше. Не все могут с достоинством принять поражение. Вот и руководство Армении в этот день скорби мирового армянства пытается придумать для себя и общества утешительные победные реляции. И президент Армен Саркисян не нашел ничего лучше, как посмертно присвоить в этот день звание национального героя генералу Аркадию Тер-Тадевосяну, имевшему комично устрашающее прозвище «Командос». Пожилой провинциальный советский армянин с хрупкими плечами стал прообразом в Армении самого Арнольда Шварценеггера. Точнее сказочного полковника Джона Мэрикса, сражавшегося с бандитами и преступниками. Но в отличие от истинного «Командоса» - Воина Добра, злодей – армянский генерал прославился своей жестокостью во время первой войны и оккупации Карабаха, а его освобождение стало для него столь мощным ударом, что он вскоре отправился на тот свет. Видимо, Всевышний специально продлил жизнь немощному палачу, чтобы он смог увидеть освобождение Шуши от кровожадных вояк.

Долгие годы в армянском обществе имя воспитанника советской военной школы Тер-Тадевосяна превозносилось до небес за руководимую им операцию по захвату города Шуша. Генерала величали «легендарным полководцем, военным гением», вторым пришествием и воскресением маршала Баграмяна, и теперь, через 29 лет, словно подчеркивая, что армяне не смирились с поражением и по-прежнему чтут своих «героев», армянские власти отметили его высоким боевым званием. Разумеется, этой одиозной акцией официальный Ереван хочет приподнять рухнувший после капитуляции в моральную пропасть дух армянского общества. Посмертная награда советскому «Коммандосу» была разбавлена панегирическими видеосюжетами в армянских СМИ в честь другого пародийного персонажа – Сержа Саргсяна. Армянские СМИ растиражировали военные карты времен первой войны, выставляя оккупацию Шуши заслугой паркетного министра обороны сепаратистов Сержика Саргсяна. В исторической хронике, Сержик Азатович больше походит на степанакертского комсомальчика в кожаном плаще, чем на военачальника победоносной армии. Саргсян в потертом кожаном плаще разгуливает по окопам и траншеям под ручку с другим извергом из армянской политической элиты Вазгеном Саркисяном. Армения вступает в полосу жесткой предвыборной борьбы, и ненавистный армянским обществом политический банкрот и аутсайдер Саргсян паразитирует на прошлом, пытается воспользоваться мнимыми успехами 30-летней давности для подъема реваншистских устремлений, как главной платформы на предстоящих выборах. Поднять дух народа можно прежде всего улучшением его благосостояния, представлением реальных перспектив и борьбой с коррупцией. Чем Саргсян, впрочем как и Кочарян похвастаться не могут, ибо эта тандемократия и заложила коррупционный маховик в государственной власти. Таким образом, оккупация Шуши стала абсурдным поводом для возвращения обесславившихся «героев» проигранного Миацума.

О каких заслугах и военных талантах паркетного Саргсяна, плюшевого Кочаряна и хилого советского офицера Тер-Тадевосяна может идти речь, если и в Ереване, и в Баку прекрасно понимают, что военно-политическая элита Армении вкупе с сепаратистским ядром лишь воспользовались грязными политическими играми боровшихся тогда за власть в Азербайджане одиозных личностей. Это они сдали Шушу практически без сопротивления, оставив город беззащитным перед захватчиками. Такие же бездарные, как Тер-Тадевосян, непонятно кому служившие командиры, как Рагим Газиев, Эльбрус Оруджев, Шахин Мусаев и прочие выскочки из постсоветского безвременья разминировав дорогу из Ханкенди в Шушу, открыли беспрепятственный путь армянским солдатам в Шушу. Вот и вся армянская свадьба в горах! А вот спустя 29 лет легендарный для всего Востока город был освобожден военными-профессионалами и доблестной армией, которую вел в бой настоящий, владеющий всеми стратегически и тактическими тонкостями сражений военачальник, истинный «Коммандос» - командующий силами специального назначения азербайджанской армии генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев. Город был освобожден в результате уникальной, невиданной в истории мирового военного искусства спецоперации. Азербайджанские воины взобрались в город-крепость по отвесным скалам, показав противнику, какими на самом деле должны быть коммандосы.