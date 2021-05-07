Британские врачи назвали признаки повышенного холестерина в крови

Специалисты из британской организации British Heart Foundation назвали признаки повышенного "вредного" холестерина в крови. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на британские СМИ.

Врачи считают, что к тревожным симптомам можно отнести боли в груди или в конечностях из-за блокировки артерии. Надо обязательно обращать внимание на такие признаки, как спутанность сознания, которая может возникать из-за того, что кровь не поступает в мозг, а еще слабость в мышцах, затрудненное дыхание и усталость.

Специалисты предупредили, что большое количество холестерина блокирует проход в кровеносных сосудах, и кислород и питательные вещества не могут достичь сердца, что приводит к сердечному приступу.

Если при избытке холестерина прекращается кровоснабжение мозга, то это может грозить инсультом.

В исследовании отмечается, что пагубные привычки (курение, отсутствие физической активности, избыточный вес и высокое содержание жиров в пище) повышают уровень "плохого" холестерина в крови.

В качестве профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара.