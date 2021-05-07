Теракт у школы в Кабуле: десятки убитых и раненых детей

По меньшей мере 37 человек погибли, 56 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула. Об этом в субботу сообщил телеканал 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

По данным ведомства, три взрыва произошли перед государственной школой для девочек в Кабуле. В министерстве подтвердили, что 37 человек погибли и 56 были ранены, большинство убитых и пострадавших - ученицы школы. В ведомстве добавили, что эти цифры продолжают меняться.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение "Талибан". 1TV также сообщил, что представители "Талибана" осудили нападение. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.

Миссия ООН в Афганистане, посольство Великобритании в Кабуле и представитель НАТО в Афганистане осудили взрывы, назвав их "зверствами" и "трусливыми, омерзительными нападениями на народ Афганистана".