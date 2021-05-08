"Нефтчи" разгромил соперника и вышел в лидеры
Сегодня двумя матчами стартовал 26-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Претендент на чемпионство «Нефтчи» играл на «ASCO Арене» с «Сабаилом». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу фаворитов. Отличились Воислав Станкович (13-я минута), Юсуф Лаваль (62-я), Кейсуке Хонда (72-я) и Намик Алескеров (79-я, с пенальти).
В другом матче дня «Кешля» проиграла на своем поле «Сумгаиту» - 0:1. Единственный гол на 78-й минуте с пенальти забил Рагим Садыхов.
Завтра состоятся матчи «Зиря» - «Габала» и «Сабах» - «Карабах».
Турнирное положение
1. «Нефтчи» - 53 очка (26 матчей)
2. «Карабах» - 51 (25)
3. «Сумгаит» - 36 (26)
4. «Зиря» - 34 (25)
5. «Сабах» - 25 (25)
6. «Габала» - 24 (25)
7. «Сабаил» - 24 (26)
8. «Кешля» - 23 (26).