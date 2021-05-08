Сторонники независимости Шотландии побеждают на парламентских выборах

Ранее власти Шотландии заявляли о намерении провести в 2021 году второй референдум о независимости. Центральные власти заявили, что не допустят этого. По закону разрешение на проведение такого референдума должен дать Лондон.

Сторонники независимости Шотландии ожидаемо получили большинство мест в парламенте региона, однако победа не была оглушительной, свидетельствуют данные подсчета голосов на прошедших 6 мая выборах, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 18.30 местного времени, подсчитаны голоса в 87 районах из 129: националисты из Шотландской национальной партии (SNP) получают 63 места (из 129) в парламенте или 47,7% голосов, консерваторы - 12 мест и 21,9%, лейбористы - 21,6%, или 6 мест. Результат SNP ожидаем, однако партия заявляла о намерении получить абсолютное большинство в парламенте, чего сделать не удалось.

Лидер партии и первый министр региона Никола Стерджен провозгласила победу партии, назвав ее выдающейся.

"Больше всего я хочу поблагодарить жителей Шотландии за оказанное доверие мне и партии. Мы сделаем все, чтобы оправдать его", - сказала Стерджен, комментируя журналистам результаты подсчета голосов.

Она подтвердила намерение провести новый референдум о независимости и заявила, что отказ Лондона станет атакой на Шотландию.

"Любой политик в Вестминстере, кто попытается остановить референдум, начнет атаку на Шотландию", - добавила первый министр.